川普大學詐欺案2500萬美元和解 法官批准
加州法官今天批准美國總統川普和目前已不存在的川普大學前學員的和解案，和解金額為2500萬美元，這些前學員指控川普大學詐欺。
根據法新社看到的加州法官庫利爾（Gonzalo Curiel）判決書，雙方和解案終結了3宗和川普大學（Trump University）有關，涉及約4000人的官司。
其中2宗集體訴訟是前川普大學學員於2010年在加州提出，他們聲稱被不實的行銷欺騙，另外1宗則是由紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）在2013年所提出。
史奈德曼聲明表示，今天批准通過的和解案「將讓川普大學詐欺案的受害者感到寬慰，以及盼望已久的結案。」
史奈德曼說，受害者「多年苦等賠償，但川普拒絕和解，一路頑強對抗，直到去年秋天才驚人大逆轉」。
其中的2100萬美元和解金將撥給加州原告，其餘金額則由紐約州檢察長撥給該案原告。1060401
(中央社)
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