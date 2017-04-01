阿里山公路吉野櫻滿開 連假賞櫻驚艷
阿里山花季主角吉野櫻正綻放，今天是清明節連假第1天，大量遊客湧入森林遊樂區，自行開車民眾可先前往阿里山公路旁的隙頂賞櫻，避開交管時段後，再前往阿里山森林遊樂區。
阿里山花季主角吉野櫻今年開得比往年遲，被視為阿里山花季盛開指標的「櫻王」，3月下旬才滿開，而園區其他吉野櫻也綻放，民眾趁清明節4天連假上山賞櫻正是時候。
嘉義林管處今天表示，阿里山地區今天凌晨至清晨時段有降雨，不過，雨勢並不大，對綻放中的吉野櫻影響不大，已滿開的「櫻王」，則有飄落花瓣景象。
今天是清明節4天連假第1天，大量遊客湧入阿里山森林遊樂區，連假期間，因持續實施交通管制措施，上午有管制小型車輛，阿里山公路還算順暢，沒有造成壅塞情況。
自行開車且未預約車票的遊客，可以先觀賞阿里山公路沿途許多盛開的櫻花，阿里山公路近54.5公里處（隙頂路段）、私人栽種的數十株吉野櫻滿開，粉白色花瓣隨風飄舞，美得讓人讚嘆。
不過，當地停車位不多，且常有下山的汽車駕駛要回轉停車，或上山駕駛減速賞花，因上山是下坡路段，加上阿里山公路車流多，衍生險象環生景象。
阿里山公路連假交管措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。1060401
(中央社)
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