結核病接觸者看過來，中市提供免費診斷治療

台中市衛生局推動「擴大潛伏結核感染診斷及治療服務」，針對曾經是結核病個案的接觸者，提供相關免費檢查及預防性投藥服務。(馮惠宜翻攝)

結核病潛伏期可長達20年以上，針對曾經接觸過結核病患的民眾，台中市衛生局響應衛福部疾病管制署政策，即日起推動「擴大潛伏結核感染診斷及治療服務」，針對104年起曾經是結核病個案的接觸者，但未接受過潛伏結核感染檢查及治療者，衛生局將主動通知，並提供相關免費檢查及治療服務，預估將有2千位市民受惠。

台中市衛生局指出，結核病由結核桿菌所引起，是一種透過空氣或飛沫傳染的慢性傳染病，病人的密切接觸者有較高的風險受到傳染，但受感染時，通常不會產生症狀也不具傳染性，這個時期稱為潛伏結核感染（LTBI）。感染者一生約有5至10％的機會發病，且在前兩年的發病機率較高，但若能及時投藥預防治療，則可大幅降低發病機率。

目前潛伏結核感染的診斷工具共有2種，除原有的結核菌素測驗（適用於未滿5歲之接觸者）外，也提供更精確的「丙型干擾素釋放試驗」（適用於5歲（含）以上之接觸者），而潛伏感染者治療相對比結核病患者簡單得多。

台中市每年約有300多名接受預防投藥者，105年起更引進新處方「速克伏」供治療選擇，每週只要服藥1次、為期3個月，共12次，比過去服藥期長達9個月縮短許多，大大減輕患者負擔，並提供很好的保護力。

民眾若收衛生局通知，別忘了攜帶健保卡，前往就近的衛生所接受抽血檢查，如確定為潛伏結核感染者，經評估合適者可馬上接受預防性治療，防止發病。

(中時)