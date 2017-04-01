讚柯文哲好棒？應曉薇左右為難
隨台北市長柯文哲出訪東南亞、印度的國民黨議員應曉薇昨與柯餐敘時說，她真的很為難，「市長我說你太好的話，對我們國民黨下屆參選人有威脅，但我說你不好，又違背良心，你到底要我怎樣。」她覺得她和柯文哲的個性有點像，對的事情就堅持下去，「所以市長，我還是要真心講，你很棒，」但這也是要告訴國民黨，想打贏柯文哲也要更拚，但是輸贏之間，我們都只是為了台灣明天要更好、台灣要團結。
民國黨議員徐世勳說，跟隨出訪與柯文哲近距離接觸後，發現是很難得的政治人物，因為要一直保持這麼率真，很不容易。
民進黨議員王威中則說，出訪整體看來，中間還有一些需要改進的地方，但瑕不掩瑜，連國民黨議員都說好了，民進黨還能說什麼。
(中時)
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