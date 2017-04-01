駐美代表高碩泰：積極面對台美貿易逆差

台灣牛豬問題，遭美國點名，駐美代表高碩泰表示會積極面對。（中央社資料照）

美國川普總統31日簽署行政命令，責成檢討美國貿易逆差成因，台灣亦名列入觀察名單之列。我國駐美代表高碩台表示，台美貿易是雙邊關係的核心，面對貿易逆差和其他雙邊貿易議題，台灣都不會逃避，會積極面對，甚至透過未來雙邊貿易協定方式，處理台美共創雙贏的議題。

針對川普政府相關行政命令，是否擔心美國未來會對台灣提出新的貿易關稅障礙？高碩泰表示，擔心倒不致於但台灣關心此事。他指出，台美貿易關係一直是雙邊的核心，過去台灣以出口為導向，到後來以創新為導向，台灣經濟發展歷程與美國合作，息息相關。

而在全球貿易，尤其台灣扮演供應鍊角色，貿易逆差是一個必須面對的問題，高碩泰說，但大家應以現實、客觀、理性來處理相關議題，所以貿易逆差和其他雙邊貿易議題，「我們都不會逃避，會積極面對」，並以健康樂觀的態度，雙方坐下討論。

高碩泰指出，到去年為止，台灣是美國全球第四大貿易伙伴，有將近700億美元雙邊貿易額；台灣並是美國全球第七大農產品出口市場，就人均而言，台灣是美國第二大消費者，美國則是台灣第二大貿易伙伴。如此關係，不可斷、不能斷，且會繼續增長。所以任何雙邊議題存在，我們反而用較健康、健全的方式看待，會以更理性態度，解決相關議題。

對於美國貿易代表署(USTR)31日出爐的2017年外國貿易障礙評估報告中，再次點名台灣牛豬，高碩泰則表示，駐美代表處已忠實把情況報告回台北。此外，對美國農業州參眾議員提出的關切，代表處也都一五一十轉回國內。重要的是，美方從不會挑戰我方對食品安全把關的權利，但始終強調基於科學依據。高碩泰說，對國內食品安全、消費者需求和飲食習慣，科學依據，代表處也都會轉達並回報給美國國會友人，顯示負責態度。

高碩泰指出，台美貿易議題始終存在，美方提出關切，我方也常向美方表達我方對貿易議題的關切，是互動、雙邊的，大家需要藉不同機會共同討論。若大家可在目前台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）機制外，開創其他新領域和機制，對解決相關議題，絕對是正面的。

(中時)