全東亞最民主自由 柯P：要更珍惜台灣

台北市長柯文哲率團出訪東南亞、印度，昨進行到第6天，晚間與團員餐敘，柯文哲說，此行帶給他的想法是「我們要珍惜台灣」，因為台灣還是全東亞最民主、自由、多元開放的國家，是一個價值的領導者，雖然常會覺得台灣吵吵鬧鬧，但國民素質在吵鬧當中愈來愈高。

柯文哲表示，台灣國際處境很困難，相當感謝駐外單位的辛苦，今年台北最重要的是世大運，不只是台北的事，也是台灣的事，世大運有一句口號「這次我們回家比賽」，400年來第一次在台灣舉行如此大型的運動會，但各位選手在回家之前，還要先在國外取得比賽資格，也是相當辛苦。

他說，沒有想到會在印度遇到我國世界排名第9的「羽球一哥」周天成，也正在參加印度超羽賽，目前已晉級4強，周天成與中華台北羽球代表隊也受邀一起餐敘，周天成還指導柯文哲如何伸展身體、紓解工作壓力。

柯文哲指出，要帶這麼龐大的代表團到印度，市府團隊也是非常辛苦，好幾個月前即開始規畫，聽印度導遊說這是30年來，印象中台灣人到印度最多人的代表團，這一個這麼龐大的代表團出訪，市府的工作人員一定相當累。

他說，一路走來，從馬來西亞、泰國到印度，雖然國家處境艱難，還好各地都有我們最強韌的台商，謝謝台商紮下深厚的基礎，如果有更多台商到印度來，未來會更好做，他發現在馬來西亞、泰國，台商實在厲害，所有他想見的人，都是神通廣大的台商幫忙。

柯文哲認為，每一次出訪都有收獲，這次腦袋裡浮現一些想法，那就是「我們要珍惜台灣」，因為台灣相對東亞其他國家，還是最民主、自由、多元開放的國家，一個價值的領導者，「我們常會覺得台灣吵吵鬧鬧，但國民素質就在吵鬧中愈來愈高。」

他說，前幾天他最擔心的是五月天在大安森林公園舉辦演唱會，吸引3萬5000多位歌迷前往，會不會演唱會結束，公園就完蛋了，結果竟然都沒事，台灣在紛紛亂亂當中，國民水準一直在提高，幾乎可以變成為亞洲表率。

柯表示，很多國家在面臨不論是宗教或種族衝突，台灣雖然也有面對這些問題，但一路走來台灣都是最平和的，應該是亞洲民主政治的典範，相較韓國總統被抓去關，這是台灣人應該珍惜的，珍惜我們擁有的，然後繼續努力。

(中時)