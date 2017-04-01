葉毓蘭：這個總統自以為當的好威風

台灣警消聯盟在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，抗議年金改革，退休警察協會在內政部外抗議。（資料照/鄭任南攝）

隨著反年金改革抗爭升溫，民進黨政府捍衛政策心切，社會對立也愈發嚴重。前警大教授葉毓蘭在臉書轉貼《中國時報》社論「君視臣如土芥 臣視君如寇讎」，並說「這個總統自以為當的好威風」，說你是米蟲，你就是米蟲，但卻讓人看不懂為什麼邊喊要破產了，卻可以浪費公帑換了好幾次座車??

日前行政院發出公文，要求所有公務機關宣達「不公義年金，一定要改」文宣，行政院發言人徐國勇辦公室前主任林育卉在臉書「講心裡話」，要抗議年金改革的退休軍公教「趁清明早點去死」。

葉毓蘭在臉書轉貼《中國時報》社論「君視臣如土芥 臣視君如寇讎」，感慨「說真的，這個總統自以為當的好威風，一邊好威風，砍起前朝餘孽絲毫不手軟，說你是不當黨產，就是不當黨產，說你是米蟲，你就是米蟲，把你挫骨揚灰，眉頭都不皺一下。雖然我們看不懂為什麼邊喊要破產了，卻可以浪費公帑換了好幾次座車??」

葉毓蘭說，但是，在對藍朝遺民的追殺大顯威風的同時，又看到前副總統都要對你拼命爭取逢迎的南向大國破口大罵，一個年改有立院版、政院版、試院版、還有總統府版，真的有那麼威風嗎?!

(中時電子報)