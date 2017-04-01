韓近9成年輕人稱雙薪夫婦應分擔家務
南韓育兒政策研究所最近發布的民意調查報告顯示，20至39歲年齡層未婚男女中，有87.1%認為，若夫妻是雙薪上班族，應共同分擔家務。
南韓聯合新聞通訊社報導，育兒政策研究所以20至39歲的1073名未婚人士為對象，就「家庭分工」進行調查，獲得上述結論。
調查結果顯示，有63.2%的受訪者同意結婚後夫妻都應工作。20至29歲年齡層女性和男性中分別有70.3%和57.1%認為夫妻都應工作，兩者差距較大。
但30至39歲男性和女性的這項比例相差無幾，分別為63.7%和62.1%。
關於「為養育子女，女方在生孩子後不工作更好」的意見，僅有39.9%的受訪者表示同意。可見對於男女結婚後在家庭中分工的認識，與以往相比，發生了較大變化。尤其是，女性對此表示同意的占比低於男性，反映了女性不願因生孩子而被迫放棄工作的想法。1060401
(中央社)
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