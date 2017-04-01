中華職棒雙重賽 兩地午場都延賽

中華職棒原訂今天在桃園、新莊兩地比賽，因場地積水，在新莊球場統一獅對中信兄弟、在桃園球場富邦悍將對Lamigo桃猿，下午1時開打的午場都延賽。

這兩場比賽延到2日下午1時同場地舉行，形成一日兩戰的雙重賽。今天下午5時在桃園、新莊的晚場比賽，暫時照原訂時間舉行。1060401

(中央社)