張國榮逝世14周年 摯愛PO合照「你在何處」訴思念

唐鶴德PO兩人合照，傾訴對張國榮思念。(圖/唐鶴德IG)

「哥哥」張國榮2003年4月1日從香港東方文華酒店跳樓輕生，結束短暫46年生命，由於正逢愚人節，讓歌迷感嘆是老天開了最大玩笑，今天正逢逝世14周年，除了歌迷按照慣例進行哀悼儀式之外，他生前的摯愛唐鶴德也在IG發文，傾訴對他無盡思念。

唐鶴德凌晨在IG發布兩人甜蜜合照，並寫道「夜 天花板有這段戲 總關不上心裡的放映機……」，引用張國榮經典歌曲《妳在何地》，來傾訴14年來無止盡的思念以及傷痛，尤其張國榮逝世後，唐鶴德不僅以「未亡人」身分接管愛人生前遺留的財產，身邊更未出現任何伴侶，這也讓粉絲不捨「即使没有哥哥陪伴也希望你餘生幸福」、「好好活著吧，就是對他最大的安慰」。

據悉而哥哥前經紀人仍按照慣例，今天將至香港沙田寶福山寶禪堂向哥哥送上祝福，也預先向粉絲喊話，相約緬懷這位永存心中的國際巨星。

(中時電子報)