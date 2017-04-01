清明連假首日 國道車多回堵 台74線車速慢

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清明連假第一天，一早國道就有不少車潮要返鄉、掃墓，台中市交通警察大隊為紓緩國道常態性壅塞，這次假期國道交通疏導措施，實施匝道儀控管制，上午7點開始國道3號南下快官、霧峰段主線出現大批車流量，匝道口車流量壅塞，時速平均不到40公里，造成車流回堵，74線往國道3號車速出現緩慢。

從4月1日至4月4日期間，國道1、3號上午6時至晚間8時，分別於北上及南下交流道入口處，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管，警方則在各匝道口加強交通疏導管制。

警方依往年車流量資料，列出台中市十大易壅塞路段，提醒民眾連續假期可上台中市警察局交通警察大隊網站查詢資訊，呼籲民眾避開壅塞路段，改走替代道路，或搭乘大眾運輸交通工具節省時間。

(中時)