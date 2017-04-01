2軍情局退伍軍官當共諜 各判刑18年、6年
國防部軍情局退伍少校王宗武，派駐大陸「臥底」期間遭策反，吸收前軍情局上校情報官林翰，除接受陸方招待旅遊，2人還收受金錢，外洩我國情報工作人員名單。案經最高法院審理後，駁回2人上訴，依違反陸海空軍刑法、國家情報工作法，判處王宗武判處有期徒刑18年，沒收犯罪所得298萬元；林翰判刑6年，沒收犯罪所得美金7萬6000元，全案定讞。
據了解，王宗武是陸軍官校75年班畢業，在軍情局擔任特種情報官，1992至1994年間，曾4度派駐大陸情蒐，結果被大陸國安單位吸收。林翰是陸官85年班畢業，曾在軍情局擔任勤務大隊隊長、戰情官，因受過通訊與電子科專業訓練，後來轉往總體情報作戰計畫處擔任特勤官，也曾派駐大陸從事情蒐任務。
王宗武因在軍情局任特種情報官，知悉軍情局內部組織編制與敵後布建模式，他每年定期出國，交付大陸國安人員軍情局人事資料、駐外情報員名單等機密資料，他吸收在酒店擔任特助的學弟林翰加入組織，每年領取陸於給付1至3萬美元的「工作費」。檢方前年3月掌握訊息，展開搜索偵辦，並傳喚2人到案。
(中時)
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