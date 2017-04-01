兒童節跟清明遇休息日或例假 需給補休

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勞動部今天提醒，兒童節跟民族掃墓節如果遇到勞工的例假或休息日，雇主需予勞工補假1天。勞工在這2天出來加班，工資也需加倍發給。

根據內政部「紀念日及節日實施辦法」規定，「兒童節」及「民族掃墓節」均為應放假的節日。勞動部也提醒，如果勞工剛好遇到例假或休息日，雇主需補假1天，補假日期則由勞資雙方自行約定。

勞動部說，如果雇主經過勞工同意，讓勞工在兒童節跟民族掃墓節出來加班，雇主需給加倍工資，如果勞工自願換取補休，也不違法，但雇主不得片面規定僅能申請補休，而不加發工資。

勞動部提醒，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955專線」申訴。1060401

(中央社)