兒童節跟清明遇休息日或例假 需給補休
勞動部今天提醒，兒童節跟民族掃墓節如果遇到勞工的例假或休息日，雇主需予勞工補假1天。勞工在這2天出來加班，工資也需加倍發給。
根據內政部「紀念日及節日實施辦法」規定，「兒童節」及「民族掃墓節」均為應放假的節日。勞動部也提醒，如果勞工剛好遇到例假或休息日，雇主需補假1天，補假日期則由勞資雙方自行約定。
勞動部說，如果雇主經過勞工同意，讓勞工在兒童節跟民族掃墓節出來加班，雇主需給加倍工資，如果勞工自願換取補休，也不違法，但雇主不得片面規定僅能申請補休，而不加發工資。
勞動部提醒，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955專線」申訴。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。