清明掃墓防恙蟲 穿長袖衣物塗防蚊液

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清明連假民眾掃墓或到郊外時，應預防遭恙蟲叮咬，台北市衛生局今天建議，掃墓時應穿著輕薄長袖衣褲、靴子、手套等衣物，皮膚裸露部位應塗抹核可防蚊液。

清明連續假期到來，民眾掃墓或到郊外遊玩時，應儘量避免進入草叢，預防遭恙蟲叮咬，衛生局說，恙蟲病為第四類法定傳染病，依衛生福利部疾病管制署統計，截至今年3月30日止，全國恙蟲病共計確診70例。

衛生局表示，其中台北市確診3例，個案感染地為外縣市2例，分別為烏來、蘭嶼各1例及北投1例，個案都已痊癒出院。

恙蟲病不會直接人傳人，是被具傳染性的恙(蹣)幼蟲叮咬後，立克次體經恙(蹣)唾液及叮咬部位的傷口進入人體而感染。

衛生局解釋，恙蟲病潛伏期為6至21天，症狀是突發性且持續性高燒、頭痛、背痛、盜汗、淋巴結腫大，恙(蹣)叮咬處出現無痛性焦痂，一週後，皮膚有紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，如未治療，致死率高達60%。

衛生局提醒，民眾掃墓時要注意是否被恙?附著叮咬，應有個人保護措施，像穿長袖衣褲、靴子、手套，皮膚裸露部位應塗抹核可防蚊液；剷除雜草及垃圾要焚燒或掩埋。

民眾若疑似有恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史，有防疫問題，可撥打衛生局防疫專線02-23753782或市民熱線1999，將有專人服務。1060401

(中央社)