跟你想的不一樣 女性長輩參加活動超外向
參加聯誼活動，一般人的刻板印象中，都會認為男性較外向，女性較害羞。不過長輩卻不一樣，根據社工觀察，參加活動時，女性長輩都比較熱情，男性長輩卻多數在旁享受活動氛圍。
台灣漸漸邁入高齡化社會，長輩越來越多，除了生理方面需要年輕人照顧外，情感需求也不可忽視。台北市中山老人住宅與安養中心社工師施孟儀，就常常帶些類似聯誼的團體活動，希望讓長輩們有個情感寄託。
施孟儀說，一開始會分性別帶活動，這時透過跟長輩對話發現，許多喪偶的長輩，心裡仍然還是有配偶的存在，所以可能會透過某首歌、某部電影等去回味過往的美好時光。
施孟儀表示，不過透過聯誼活動，都讓長輩們的情感有所寄託，不再一個人關在家中。
在活動中，施孟儀也發現長輩的狀況跟年輕人很不一樣，像是外界總認為男性在這種活動中會比較放得開，也會比較熱情，但現實狀況中，反而是女性長輩比較不排斥與人互動，而男性長輩多半會躲在活動旁邊，享受活動氛圍。
除了這點跟年輕人不一樣之外，施孟儀表示，老年人在學習新知上，也比年輕人還要專注。施孟儀說，年輕人學習新知的管道很多，但長輩卻不是，因此長輩對於可以學到新知的部分就非常珍惜，也願意投入心力。
施孟儀表示，像是在團體活動時，他們會找許多年輕人的事物給長輩體驗，例如桌遊、打保齡球或唱跳等，就會發現很多長輩都會很有興趣嘗鮮，甚至主動要求要學習。
施孟儀也說，但長輩們雖然喜歡嘗鮮，但仍保有傳統習俗的一面，因此到了端午仍然要吃粽子、中秋要有柚子，都還是他們很注重的生活習慣。1060401
(中央社)
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