為超萌侏儒河馬做午餐 壽山動物園好好玩

清明4天連假同時歡度兒童節，高雄市壽山動物園於1日至4日推出12歲以下兒童免費入園；還有「我的舊愛成為你的最愛」二手玩具交換、為侏儒河馬做午餐等，歡迎小朋友來玩。（壽山動物園提供）中央社記者王淑芬傳真 106年4月1日

清明4天連假同時歡度兒童節，高雄市壽山動物園於1日至4日推出12歲以下兒童免費入園；還有「我的舊愛成為你的最愛」二手玩具交換、為侏儒河馬做午餐等，歡迎小朋友來玩。

今天有一系列活動的「二手玩具交換市集」時間自上午10時到下午4時，歡迎帶著家中的二手玩具來尋寶，幫玩具找新主人，讓舊愛成為別人的最愛。另外，在親水廣場還有小小孩爵士鼓表演、吉祥物見面會等。

壽山動物園4月份動物主題月是「侏儒河馬」，歡迎小朋友帶著動物集章冊來認識侏儒河馬及蒐集可愛戳章，同時參與「為侏儒河馬製作美味蔬果特餐」活動，不僅可以認識河馬的特性，還能近距離觀察河馬的作息，與萌河馬作朋友。

「為侏儒河馬做午餐」活動，讓小朋友親自為侏儒河馬調製午餐，有胡蘿蔔、高麗菜、牧草和構樹等，調製成美味可口的侏儒河馬特餐。

體重約250公斤的侏儒河馬要吃多少量呢？牠在水中吃還是在陸上啃食呢？牠是細嚼慢嚥還是狼吞虎嚥呢？小朋友可以近距離觀察侏儒河馬的萌樣，寓教於樂。

1日至9日園方推出「2017壽山童樂繪-兒童創意寫生著色比賽」，國小以下學童自備畫具揮灑童年歡樂回憶，繳件即可獲得2017動物集章冊及精美文具。1060401

(中央社)