全球中央100期 解析移民多角習題

「全球中央」4月號出刊了，剛好是發行第100期，感謝讀者的長期支持與鼓舞。本期封面故事將介紹英美等國的移民多角習題；「看世界」專欄則走遍世界知名大道，一同探尋美麗的城市風情。

美國總統川普才上任，一紙旅遊禁令震撼國際，世界各國雖譴責白宮帶頭反人道主義的蠻橫作法，敘利亞難民潮湧入造成的衝擊，卻也日漸擴大歐洲民眾反伊斯蘭移民的聲音，4月號「全球中央雜誌」跨越國境，細數移民族群正面臨的挑戰與困境。

禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7個穆斯林國家的公民入境美國90天，且無限期停收敘利亞難民。旅遊禁令在世界各大城市掀起「反川普」、「反歧視」、「反反移民」的抗議潮，在美國國內則延伸為法律攻防，7國旅遊禁令與將伊拉克自名單剔除的新版禁令，皆遭聯邦法官下令凍結，能否執行仍在法院拉鋸。

揭開血淚斑駁的過去，亞裔移民為了生存飄搖赴美，追求幸福與自由的權利卻被排華法、移民法剝奪，遭遇歧視排擠，只要還能忍受都默默「吞下去」。歷經種種限制與不公，大熔爐的人才結構數十載後，才因重大變革得以發展新局，為各行業注入全新能量。

隨著高齡化現象蔓延全球，已開發國不分歐亞，皆為補充勞動力缺口高喊歡迎移民，人才隨各國政策湧入的同時，副作用也相繼發生。在北美與歐洲，大量穆斯林移民、難民移入引起排外情緒；亞洲移民國新加坡，也對外來移民出現反彈聲音。本期封面故事「移民多角習題」，解析移民國家的政策演進，以不同面向探討移民遭遇的難題。

諾基亞在MWC全球行動通訊大會高調宣布3310重出江湖，神機再現豔驚四座，連台灣的電信業者都興致勃勃，期待靠它打動2G釘子用戶。

另外，時尚圈出現「反年齡歧視」的口號，時裝週也不再只是年輕族群的盛典。「全球中央」關注時事議題，帶您看科技大廠和時尚產業如何有志一同、順應潮流展現極強韌性。

春天出國賞櫻還不夠，好萊塢星光、巴黎浪漫、英國皇室優雅，幫您一次打包，上海繁華浦東、首爾正宗江南STYLE、曼谷享樂不夜城也都準備好了，本期「看世界」專欄，走遍知名大道，邀您一同探尋美麗的城市風情。

歡慶「全球中央」發行第100期，新訂或續訂本刊一年即贈豆油伯產品1瓶（純釀金豆豉、純釀沙茶燒烤醬、純釀辣豆瓣醬，三選一隨機出貨），一年12期特價1280元，學生訂戶優惠價998元。數量有限敬請把握，訂閱請洽(02)2505-1180轉896。1060401

(中央社)