接招合唱團受訪 蓋瑞巴洛：以為要昏倒

英國男子團體接招合唱團（Take That）重新出發，但昨天接受電視節目專訪時，蓋瑞巴洛卻中途離場，他事後表示，以為自己要當場昏倒了。

「接招」合唱團成軍於1990年，成員原包括蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、霍華德唐納德（Howard Donald）、馬克歐文（Mark Owen）、傑森奧蘭奇（Jason Orange）和羅比威廉斯（Robbie Williams）。羅比威廉斯在1995年單飛，團體於隔年宣布解散。

2006年，除去羅比威廉斯的4人宣布重組。2010年，離隊15年的羅比威廉斯合體參與第6張專輯，創下21世紀專輯銷售最快紀錄。羅比威廉斯和傑森奧蘭奇先後宣布離團後，接招合唱團以3人體制活動。

自2014年發布上一張專輯後，接招合唱團睽違3年再出輯，頻上各節目宣傳。然而，46歲的蓋瑞巴洛昨天晚間在接受英國廣播公司（BBC）現場直播專訪時，卻突然中途離場。

他當時拍一拍霍華德唐納德的膝蓋說，「我可以把這裡交給你們兩人嗎？我覺得不太舒服」，接著起身離開。

另兩人都關切地看著他，馬克歐文一度起身，似乎想要跟著蓋瑞巴洛走出去，但仍坐下接受訪問。

女主持人史堪隆（Angela Scanlon）很快控制住場面，還對霍華德唐納德開玩笑說，「你看來很習慣人們來來去去」，意指羅比威廉斯和傑森奧蘭奇先後離團。馬克歐文也開玩笑起身說，「我也感覺不太舒服，大家再見。」

蓋瑞巴洛後來回到節目中，現場演唱最新單曲「Giants」，許多粉絲稱讚他的專業態度。

粉絲紛紛在蓋瑞巴洛的推特表示關切，蓋瑞巴洛事後解釋，他現在已經沒事，但更衣室很熱，他當時真的以為「要在直播節目中昏倒了」。1060401

(中央社)