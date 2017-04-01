接招合唱團受訪 蓋瑞巴洛：以為要昏倒
英國男子團體接招合唱團（Take That）重新出發，但昨天接受電視節目專訪時，蓋瑞巴洛卻中途離場，他事後表示，以為自己要當場昏倒了。
「接招」合唱團成軍於1990年，成員原包括蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、霍華德唐納德（Howard Donald）、馬克歐文（Mark Owen）、傑森奧蘭奇（Jason Orange）和羅比威廉斯（Robbie Williams）。羅比威廉斯在1995年單飛，團體於隔年宣布解散。
2006年，除去羅比威廉斯的4人宣布重組。2010年，離隊15年的羅比威廉斯合體參與第6張專輯，創下21世紀專輯銷售最快紀錄。羅比威廉斯和傑森奧蘭奇先後宣布離團後，接招合唱團以3人體制活動。
自2014年發布上一張專輯後，接招合唱團睽違3年再出輯，頻上各節目宣傳。然而，46歲的蓋瑞巴洛昨天晚間在接受英國廣播公司（BBC）現場直播專訪時，卻突然中途離場。
他當時拍一拍霍華德唐納德的膝蓋說，「我可以把這裡交給你們兩人嗎？我覺得不太舒服」，接著起身離開。
另兩人都關切地看著他，馬克歐文一度起身，似乎想要跟著蓋瑞巴洛走出去，但仍坐下接受訪問。
女主持人史堪隆（Angela Scanlon）很快控制住場面，還對霍華德唐納德開玩笑說，「你看來很習慣人們來來去去」，意指羅比威廉斯和傑森奧蘭奇先後離團。馬克歐文也開玩笑起身說，「我也感覺不太舒服，大家再見。」
蓋瑞巴洛後來回到節目中，現場演唱最新單曲「Giants」，許多粉絲稱讚他的專業態度。
粉絲紛紛在蓋瑞巴洛的推特表示關切，蓋瑞巴洛事後解釋，他現在已經沒事，但更衣室很熱，他當時真的以為「要在直播節目中昏倒了」。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。