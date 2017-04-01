彩色海芋季登場 春假賞花別錯過
「2017桃園彩色海芋季」今天正式展開長達10天的活動，上萬株色彩繽紛的彩色海芋以及上萬株馥郁芬芳的香水百合，美不勝收，不少人一大早前往現場，沐浴在花團錦簇中。
桃園市政府今年主辦的「2017桃園彩色海芋季」活動，以「芋見你，真好」為主題，展區包括「彩色海芋主展區」、種植上千株孤挺花的「花田小徑區」、波斯菊滿溢的「大花海區」、綠草青青「野餐區」以及「創意市集區」等5大區域。
桃園市長鄭文燦表示，「桃園彩色海芋季」帶動桃園市休閒農業發展，讓民眾認識桃園花卉產業的獨特及多元，其中大園區就是生產草花及切花的重鎮，期望為全國民眾提供優質休閒遊憩環境的新選擇，歡迎民眾利用春假期間起一起來賞花。
活動現場除了花海外，也有多位裝置藝術家將巧思布置在田野中，讓賞花民眾感到更加有趣，彷彿置身美麗的戶外博物館。
桃園彩色海芋季地點位於桃園市大園區聖德北路與田溪路附近，由於附近多為田間小路，會場停車空間有限，為了讓民眾能便利舒適到達會場，主辦單位安排假日（4月1日到4日、8日到9日），在桃園捷運A18、A19站出口及文中三停車場，提供免費接駁公車。
由於北台灣連續幾天陰雨綿綿，部分波斯菊在雨珠強襲下，無法自由綻放，有些可惜；不少賞花者表示，如果等到天氣好轉，陽光普照，才能充分顯現出花海之美。1060401
(中央社)
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