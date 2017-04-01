徐仁國腳踝軟骨病變 提前退出新兵訓練

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南韓歌手兼演員徐仁國入伍接受新兵訓練才4天，就接到訓練部隊下達他提前回家的命令。

南韓「日刊體育」今天引述徐仁國所屬經紀公司昨天稱，徐仁國當天因為左腳踝關節軟骨病變，而接到提前回家的命令，將根據未來的體檢情況適度履行兵役義務。

據報導，徐仁國3月28日以現役陸軍服役方式進入京畿道漣川郡第5師團新兵教育大隊接受新兵訓練，入伍前，他曾發表寫給粉絲們的歌曲，希望粉絲能耐心等待。1060401

(中央社)