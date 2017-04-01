成龍北京領獎 被追問吳綺莉卻裝沒聽到

香港前藝人吳綺莉日前涉嫌恐嚇「小龍女」吳卓林，又澄清未拿過成龍一毛錢。成龍昨晚赴北京領獎不走紅地毯，改由祕密通道進出，面對媒體追問有關吳綺莉的問題，頭也不回匆匆離去。

吳綺莉3月30日在好友、前藝人翁靜晶陪同下開記者會，澄清成龍的兒子房祖名沒有買屋給她，以及吳卓林出世前後都沒有拿過成龍一毛錢等。吳綺莉還含淚說，希望吳卓林回家。

香港明報新聞網報導，成龍3月31日晚間赴北京清華大學出席「世界因你而美麗─影響世界華人盛典」，領取表揚他從影56年貢獻的「特別致敬」獎。

成龍原定現身紅地毯，最後卻選擇以祕密通道入場，婉拒受訪。壓軸出場的成龍在台上談笑風生，還當場唱起生日歌曲。他在領獎後到記者區接受大會訪問，講電影講到眉飛色舞，結束後從祕道離開。

成龍離去時有媒體追問吳綺莉開記者會一事，他假裝聽不到，頭也不回快閃。

成龍3月28日在香港與老友歡聚，受訪時被問到吳卓林報警指控吳綺莉恐嚇一事，成龍聽到只笑著說「今天什麼事呀？還有沒有事呀」，隨即說聲「多謝」便結束訪問回到慶功場地。

港媒普遍報導，吳綺莉1999年生下成龍的女兒吳卓林，而吳卓林被人稱為「小龍女」。吳綺莉與成龍分手後，與女兒相依為命，近幾年不時鬧出新聞，包括吳卓林因母親酗酒而報警。1060401

(中央社)