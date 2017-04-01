陳建仁臉書批考試院 年改版本與基金永續背道而馳

副總統陳建仁（姚志平攝）

副總統陳建仁在昨天深夜臉書真度年金改革發文抨擊考試院年改革版本指出，考試院版本與基金永續目標背道而馳。「縮短年資採計期間」，又「提高退休所得替代率」，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！

他更強調，年改會方案經得起科學實證數據的檢驗，雖然考試院並未對外公布公務人員退撫基金的相關估算資料，但是我相信其基金用罄年限應該十分相近。

陳建仁臉書全文如下：

感謝行政院、考試院通過年改方案

昨天，行政院院會通過《公立學校教職員退休撫卹條例草案》和《勞工保險條例部分條文修正草案》，考試院院會也通過《公務人員退休撫卹法草案》，使得年金改革工作再向前邁進一步。十分感謝林全院長帶領的行政院團隊，與伍錦霖院長帶領的考試院團隊，都能積極任事、慎重修法，讓法案順利如期通過，送交立法院進行最後審議定案。

年金改革應以科學、民主為基礎

年金改革應該是科學的、民主的！年金制度的設計是以科學實證為基礎，必須按照精算數據來規劃方案，以確保基金永續和世代共享！年金改革的修法是以民主審議為依歸，必須經由年金改革國是會議、行政院與考試院院會、以及立法院審議等三個階段，廣納各方意見來訂定年改法案，以期精益求精、充分體現民意！

年改會方案經得起科學實證數據的檢驗

這次年改會的方案，都是參照精算數據的科學實證來設計。根據教育部所提供的資料顯示，採行年改會版本，可以將教育人員退撫基金的「基金用罄年限」，延後至民國138 年 (詳見表一)。這是透過「年資採計期間逐年延長至15年」、「提撥費率逐年調高到18%」、「退休所得替代率由第1年調降至本俸兩倍的75%，再逐年降至60%」、以及「舊制年資退撫金節省金額全部挹注基金」等制度設計，才差強人意地達到「退休基金永續一個世代 (30年)」的目標。雖然考試院並未對外公布公務人員退撫基金的相關估算資料，但是我相信其

基金用罄年限應該十分相近。

考試院版本與基金永續目標背道而馳

在這樣的科學估算下，我們應該思考的是，如何再藉著「提高基金投資報酬率、加速優惠存款走入歷史、延長年資採計期間、加速降低退休所得替代率」，來讓年金基金更趨近完全永續！可惜的是，考試院後來通過的版本既「縮短年資採計期間」，又「提高退休所得替代率」，不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永

續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！

從表一可以看到，月退金下限(最低保障金額)訂在每月32160元或25000元，對於教育人員退撫基金的基金用罄年限毫無影響，年改會就根據這樣的科學數據，將金額訂為32160元，來保障低所得者的退休生活。

年金改革必須定期檢討

目前各方案都無法達到基金永續，五到十年後必須再次檢討，屆時應該參考精算數據，來辨明必須被檢討的教育人員群體。從表二的「最適提撥率」來看，在退撫新制必須要攤提「舊制年資精算負債金額」的情況下，現行制度或年改會方案的最適提撥率，必須分別高達44.4%和38.7%，退撫基金才不會用罄。如果不必攤提舊制負債，年改方案的最適提撥率只要達到18.1%，退撫基金就不會用罄！

未來的年金檢討，應確保新制人員領到年改方案規劃的金額

換言之，科學數據顯示年改會方案的制度設計，是相當精準的！對於新制人員而言，繳交18%提撥率剛好可以維持退撫基金的永續！也由於退撫基金還要攤提舊制負債，因此才無法永續。未來檢討時，就應該確保新制人員都能領到年改方案規劃的退休金額，不能再做任何刪減；屆時基金不足的餘額，就應該從舊制年資退撫金來刪減，這樣才符合世代正義！

期盼立法院加速年改法案審查

年改法案送到立法院審議之後，黨團或立委也都可以提出不同的法案，一起併案討論。企盼立法院能夠加速年改法案的審查，反映民意進行民主協商，盡早通過新的年金法案，大幅延後基金用罄年限，讓公教人員與勞工都能安心工作，不必擔心退休生活的經濟安全。

(中時)