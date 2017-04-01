LPGA》晉級好難！妮妮全日空幾乎確定淘汰

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連續兩天75桿，曾雅妮幾乎確定無緣晉級全日空高球賽。(美聯社資料照)

LPGA「5大賽」年度首戰全日空高球賽，今天(1日)進行首輪補賽與第2輪，到天黑停賽為止仍未打完前兩輪36洞，將在第3天進行補賽，不過2010年冠軍得主曾雅妮，幾乎確定連續4年被淘汰。

曾雅妮第2天上午補完首輪後9洞交出75桿，接著打次輪18洞，前15洞吞下2個柏忌與1個雙柏忌，打到第16洞才抓到這輪唯一小鳥，再次打出75桿，前兩輪總桿150桿(+6)，暫居並列第92，由於高出暫定晉級線5桿，儘管前兩輪還沒結束，但晉線希望微乎其微。

曾雅妮去年出賽26場被淘汰12場，本季出賽6場只在本田泰國高球賽獲得並列第14，還沒有復活跡象。

首度參賽的菜鳥新人錢珮芸，趕在天黑前打完第2輪，兩天成績151桿並列第98，同樣宣告晉級無望。

龔怡萍繼首輪70桿後，次輪打9洞揮出平標準桿36桿，暫以-2位居並列第25，如第3天補打後9洞沒有失常，應可順利晉級。

挪威女將派特笙，以1桿之差躍居榜首。(美聯社)

打完前兩輪選手以挪威女將派特笙成績最佳，以68、69的總桿137桿(-7)暫居排頭，將爭奪2015年6月宏利人壽菁英賽以來首勝。澳籍韓裔李美林、美國柯達與柯兒、韓將朴仁妃等4人，同以138桿並列第2。

世界前2韓裔高寶璟與泰將艾莉雅，同樣連續兩天揮出70桿，同以140桿並列第11。

(中時電子報)