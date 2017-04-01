北海岸好風情 連假樂遊漁港風光
清明4天連假適逢兒童節，是家族聯繫感情，親子闔家歡樂的好時光。新北市農業局建議民眾，連續假期可以攜家帶眷，前往新北市淡水及三芝，一覽漁港風光。
新北市農業局表示，北海岸漁港風光明媚，淡水六塊厝漁港位於淡水及三芝交界處，為一幽靜的屯山里社區小港，具有平整且綠美化完整之入口通道，沿途百年古厝、慈玄宮等地方信仰中心，更增添純樸色彩，讓人流連忘返。
六塊厝漁港大都為小型漁船停泊，船隻作業範圍多僅至石門、淡水附近海域從事一支釣、延繩釣等傳統漁作，一般均當日往返，漁獲物方面則以鰻苗、黑鯛、鰆魚為主。
除供漁船泊靠外，六塊厝漁港也規劃了安全的釣魚空間，供釣友在此揮竿取樂。鄰近的美麗沙灘，夕陽西下，除多添幾分質樸之美，也有促進感情之效。
春暖花開之際，北海岸活動相當多元熱鬧。除純樸的六塊厝漁港，淡水尚有知名的漁人碼頭、巧克力夢公園可供全家同樂，現階段石門富基漁市也正有促銷活動可供採買新鮮海產。
如果時間許可，民眾可將鄰近三芝區三生步道及淡水天元宮賞櫻活動納入行程，美食、歡樂、美景相隨，身心得以放鬆，並能與親友一同享受美好時光。1060401
(中央社)
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