陸建設南沙 美濟礁醫院可動手術
中國大陸建設南海南沙群島的工作密集。陸媒報導，美濟礁上的醫院目前已具備進行各項外科手術的條件，日前才進行過一次。
中共解放軍報今天報導，美濟礁醫院3月26日為三沙漁業公司漁民楊神俊進行剖腹探查胃穿孔修補急診手術，患者已脫離生命危險，可望1週後康復出院。
據報導，當天中午，楊神俊午餐後腹部突感劇烈疼痛，臉色蒼白，其後被送到美濟礁醫院，確診為胃竇部潰瘍穿孔。
醫生立即為他動手術，尋找穿孔位置並進行修補，否則極易引發感染性休克、敗血症等，危及生命。
報導表示，以前遇到這樣的患者必須透過船艦、飛機轉送到海南三亞才能治療。如今，美濟礁醫院設施設備、醫療團隊，已具進行各項外科手術的條件。
美濟礁為南沙群島的島礁之一，大陸方面近年為了回應美國「重返亞洲」戰略的挑戰，在南沙群島以吹填方式進行人工造島。
美國一個智庫日前公布多張衛星照片，顯示由大陸方面控制的美濟礁、渚碧礁和永暑礁的軍事設施建設已近完工，共軍可隨時在當地部署戰機和其他軍事硬體。1060401
(中央社)
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