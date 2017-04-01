家樂福、IKEA跨足廉航？ 愚人節，別鬧了！

家樂福要進軍廉航嗎？空少和空姐制服都準備好了。曝光訊息中，其實暗藏今天舉辦的芭比夢想派對活動，與下一檔活動12日開跑，實在太會玩哏了。（翻攝自家樂福官方臉書）

IKEA要成立廉航FLIKEA，從瑞典直飛澳洲嗎？愚人節玩笑被美國脫口秀識破。（翻攝自IKEA官方臉書）

家樂福今天（1日）稍早在官方臉書發出訊息，小編阿福爆了公司第一手消息，就是家樂福在法國舉辦全球記者會宣布揮軍廉航，且以紅白藍為概念設計空姐制服和LOGO，讓連假輪班的阿福激動大叫：「天啊~~~我們要變航空公司了嗎？！」還欣喜要跟空姐當同事。

PO文上傳1小時超過百人按讚，不少人直覺是4月1日愚人節的玩笑，但有粉絲真心認為家樂福適合廉航，還有人大讚空姐制服好看，可讓其他航空公司參考。

無獨有偶，IKEA 13個小時前也在官方臉書發文，宣布2019年要成立廉航FLIKEA，從瑞典直飛澳洲，連機身和機艙都搶先曝光，被美國脫口秀節目《約翰奧利佛之昔日新聞報報（Last Week Tonight with John Oliver ）》識破，IKEA開愚人節玩笑，先騙了地球另一端的澳洲人。兩大歐洲公司都玩愚人節哏，巧合有趣！

(中時)