4月1日中視午間新聞搶先看 大甲媽回鑾 信眾搶轎爆衝突

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中視午間新聞搶先看 大甲媽回鑾 信眾搶轎爆衝突

今天4月1日的中視午間新聞搶先看：

《大甲媽回鑾 信眾搶轎爆衝突》

大甲媽祖回鑾，駐駕彰化市天后宮，原本一切平順，沒想到鑾轎啟程後，隨即引發衝突，三百多人在彰化市區混戰，雙方並準備大量煙火，及沖天炮相互攻擊，場面一片混亂，160名警力，一度都壓制不住。

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《一例一休衝擊 台大週六減診》

一例一休衝擊，醫界龍頭台大醫院從4月1號起，周六門診減診，協調看周六診的患者改到周一至周五看診，預估約衝擊3千名患者。有民眾憂心就醫權益受損，醫改團體也指出，台大減診，恐怕會引發骨牌效應。

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《玉山飄四月雪 合歡山降冰霰》

冷氣團發威，玉山下起4月雪！鋒面通過，水氣充足，加上冷氣團南下，台灣最高峰玉山凌晨降雪，賞雪勝地合歡山，也一夜白頭。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳秀瑜播報的中視午間新聞！

(中時電子報)