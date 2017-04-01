文創教育專題8-1台灣大力推動文創產業，人才培育是其根本，除了既有的技職體系，向下延伸到國中小的職業試探，往上拓展到大專的就業銜接，一連串的教育措施，究竟是凜冽凍骨的北風，還是溫暖人心的太陽。

台南市成功國中受到少子女化，以及鄰近眷村改建、學生外流的雙重打擊，目前只剩100多名學生，陷入廢併校危機。校方正透過各種方式力挽狂瀾，而小而精的職業試探課程，正是他們的王牌之一。

成功國中輔導主任黃雅吟表示，國中階段就能「定向」的人很少，大部分都還處於探索期，因此安排學生接觸各種不同的職業領域非常重要，嘗試過越多，就越有機會找到自己的興趣和生涯方向。

學生人數是成功國中的致命傷，卻也是發展「職業試探」的利基，大型學校只能用營隊、社團的方式讓學生選擇，成功國中卻可讓全年級一起參與。每次段考第二天下午的空檔，學校一定會安排到鄰近的高職參觀，各種群科、領域都盡量走一遭。

然而在文創、藝術領域上，成功國中卻遇到一些難題，台南地區的高職鮮少藝術或設計群科，校方只能「跳級」和大專校院合作，中間好像缺少了些什麼。

台南市雖然有奇美博物館等藝文館所，但黃雅吟認為，參觀博物館對國中生來說「層次太高」，多半只能走馬看花，真正能引起學生對文化的興趣，還是必須動手接觸，才能領悟自己適不適合。

黃雅吟表示，這就是台灣要發展文創產業的困難之處。往往是經濟比較充裕的家庭，才有辦法培養孩子往這方面發展。「藝術平民化」仍然是一個遠大的夢想，教育體系只能先從「美感教育」著手，不一定要逼孩子達到創作的層次，但至少能夠「欣賞」，長大後即便不從事文創業，也至少願意花錢消費。

和南部相比，位於台灣陶瓷之都的新北市鶯歌國中，顯然幸運許多。學校就位於老街旁，6成以上的學生，家庭背景都能和陶藝沾上邊，對他們來說「文創」不是什麼新玩意，早就是家裡數代賴以維生的事業核心。

鶯歌國中規定7年級學生，每週都一定要上一節陶藝課，學校裡有一整套設備，從練土、生胚、配釉到燒成，都可在校內完成。這些特色課程，不只是校內學生可以體驗，作為新北市職業試探中心的鶯歌國中，定期開放全市學子參與，寒暑假營隊幾乎都是一上線，名額就被「秒殺」。

鶯歌國中輔導主任馮麗慧表示，藝術創作本身是孤獨的，想走這一行的學生，必須要有熱情，要能長時間專注。學校除了透過性向測驗，也在實作體驗過程中不斷觀察，並適時地鼓勵學生，找出真正適合的人才。

透過職業試探，許多對藝術、文創有興趣的孩子，國中九年級就可參加技藝專班，銜接高職課程，但也有許多人選擇走普通高中，到大學階段再就讀相關科系。由於多元入學的推動，台灣升學的兩條「國道」，已有許多系統交流道，轉換並不困難。

因應產業趨勢，國內大專校院已吹起一股「文創風」，相關科系如雨後春筍般冒出，但因文創範圍廣泛，在培育人才的方向，各校有各校的盤算。

弘光科技大學文化創意產業系是中部地區最早的文創科系，系主任徐卉表示，招收的學生主要來自高職商管群和設計群，各有不同的擅長。但「跨領域」還是最重要策略，為讓讓學生能在業界生存，搭配了文化調查、人類學、經濟學等課程，培養學生不只是技藝高超，還要懂得行銷。

南華大學文化創意事業管理系主任楊聰仁表示，台灣多數文創業都是小規模，「所有工作一手包辦」，傳統教育訓練，很難有培養出這樣的全方位能力。因此學校階段，最重要的還是培養「終身學習」的能力，讓青年變成海綿，可以不斷吸收新的知識。

然而，即便大學培養了一身功夫，多數文創科系畢業生投入職場，卻往往備感挫折。台北科技大學文化事業發展系主任鄭麗玲表示，相較於傳統產業，新興的文創產業還不明確，不一定有相對應的職缺。

學界希望把文創人才的市場做大，讓傳統產業也願意投入轉型，增添文創的想法。楊聰仁說，要更宏觀地看待文創領域，很多產業都需要文創人才幫產品找「亮點」、說故事。

曾任職於誠品書店，目前在花蓮推動「寫寫字採編學堂」的王玉萍表示，台灣不大、人口不算多，不可能什麼產業都要發展，「以為自己是美國。」她認為台灣應學瑞士，知道自己的優劣勢，更有重點地培育人才。

王玉萍認為，台灣教育最大的問題是一直在考試，「學習動機」無法提升。她以自己孩子為例，最愛的是寒暑假輔導，因為老師用創意、生活化的方式教學，學期中上課，還是得死死板板「拼進度」。從此可知，老師並非沒有能力，而是被環境逼迫，無法求新求變。

對於如何發展文創產業？王玉萍認為，必須從教育加強下一代的人文素養。即便是工程師、科學家，最終要能成功，多少都要與人文連結，否則技術再好也都沒有用處。

「文創教育的北風與太陽」系列專題共有8篇，將於近日陸續刊出。1060401

(中央社)