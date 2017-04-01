藍黨員倍增 詹啟賢：那位候選人沒講清楚
宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天表示，具投票權黨員總數比年初公布成長超過一倍，但整體社會支持度未提升，「尤其備受關注的那位選人，到今天還是沒講清楚」。
國民黨員具黨權繳交黨費昨天截止。詹啟賢上午在臉書（facebook）指出，據黨中央昨天的統計，這次中國國民黨黨主席暨黨代表選舉，具投票權的黨員總數，達45萬1510人，比起年初公布的22萬6000人，成長超過1倍。
詹啟賢說，看到這個數字，「我沒有一絲喜悅」。固然期待更多人關心國民黨、加入國民黨，但在整體社會支持度並未顯著提高的情形下，有效黨員人數卻逆勢倍增，這現象背後的副作用令人憂慮。
詹啟賢表示，捫心自問，國民黨在2015年九合一選舉、2016總統大選慘敗後，至今仍未切實檢討失敗原因，反而卻在黨內選舉中，操弄派系、請客綁樁、政治交換。在反改革爭議中向下沉淪，如何奢談對黨改革新的期望？
詹啟賢說，希望所有候選人講清楚跟這些現象的關連，尤其是媒體及社會上備受關注的那位選人，「為何有為數眾多『新黨員』都跟你有關，到今天還是沒有講清楚」。1060401
(中央社)
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