大專原民影音競賽MATA獎開始徵件
教育部今天表示，106年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽「MATA獎」，即日起至8月20日開放徵件，主題是「部落的故事」。
「MATA」在原住民族語中指眼睛，教育部藉由MATA獎鼓勵學生運用數位科技，讓更多人看到原鄉故事，深化對原住民族歷史、文化的理解和認同。
MATA獎已邁入第四屆，總獎金達新台幣40萬元，其中首獎為10萬元，得獎作品將於全國巡迴展出。投稿作品分成非紀錄片類和紀錄片兩類，前者包括劇情片、短片、動畫。
教育部承辦單位提醒，參與MATA獎者除需有國內大專校院學籍，隊中至少需1位是原住民族。影片限制為10到20分鐘，採線上報名和繳件，相關資訊可參考「第四屆MATA獎」網站。1060401
(中央社)
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