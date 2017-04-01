親子同樂 新北運動中心玩法多
一年一度的兒童節，如果想要讓小孩盡情的運動，新北市有多個運動中心內，都有適合小朋友玩，或是親子同樂的活動，也是家長讓小孩盡情揮灑汗水的好去處。
板橋國民運動中心每年的寒暑假，都會特別為3至6歲兒童辦理親子籃球育樂營，還會邀請籃球明星許皓程擔任教練，利用籃球規劃親子可一起的運動，透過中高強度的籃球運動，強化學齡前兒童的肢體協調性，以及大腦的整合與邏輯思考能力。
新北市體育處指出，目前也規劃在每星期六開課，第一梯次將在4月8日開始，平常時段，籃球場也有1座兒童用籃架，是兒童專屬。
而位於金色水岸自行車道路段上的淡水國民運動中心，除了設置完善鐵馬驛站服務，最讓民眾顛覆想像就是室內獨木舟體驗。
淡水國民運動中心位於淡海新市鎮公八公園內，建築外觀就像一艘即將啟航的帆船，融合金色水岸自行車道。場館內規劃特有的獨木舟水上課程，不受天候影響，在室內也能學習操舟技能，從造舟、海象觀測教學、生命教育、操舟訓練到真正的航向大海，一系列的水上課程。
體育處指出，場館駐點教練也可實際與學員相約組團到適合的水域實際操舟，不僅適合喜歡刺激的年輕族群，在安全性上，更適合親子族群一同享受航行樂趣。
永和運動中心則是在頂樓打造了戶外漆彈場，讓民眾能夠體驗漆彈槍戰的競爭與刺激。
體育處指出，新北市永和地區地狹人稠，為提供民眾更完善的運動場域，在永和國民運動中心規劃時，便以高度使用率來設計大面積場館，其中最大特色為頂樓戶外漆彈場，讓民眾能在市區就能體驗生存遊戲與射擊運動的快感，漆彈是最富有挑戰的戶外健康休閒活動之一，男女老少都適合，只要玩過就會愛不釋手。1060401
(中央社)
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