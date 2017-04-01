連假展開 新店警方加強交通疏導

因應清明節連續假期掃墓及旅遊人潮，新店警分局調派警力在各主要道路及公墓出入口周邊疏導交通。（孟祥傑翻攝）

因應清明節連續假期掃墓及旅遊人潮，新店警分局調派警力在各主要道路及公墓出入口周邊疏導交通。（孟祥傑翻攝）

因應清明節連續假期掃墓及旅遊人潮，新店警分局調派警力在國道交流道出入口疏導交通。（孟祥傑翻攝）

今天（1日）是清明節連續假期第1天，因應掃墓及旅遊人潮，新北市新店警分局於4天連假中，規畫340人次警力與義警、民防及義交人力，在轄區各墓園、納骨塔出入要道與國道3號、5號各交流道周邊重要路段疏導交通，避免嚴重塞車造成民眾不便，警方也呼籲民眾配合警方指揮。

新店警分局表示，轄內有新店、深坑、石碇、坪林及烏來等5區，公墓及公私立納骨塔眾多，4天清明節連假外出掃墓及旅遊民眾眾多，因此提前規畫交通疏導勤務因應。

警方指出，交通疏導警、民力分別規畫於新店區寶高路沿線、安康路1段321巷底、永安街75巷底、康雅崙路沿線、安康路3段808號沿線、安康路3段錦繡山莊沿線、竹林路沿線、深坑區北深路沿線、石碇區北宜公路23公里、106乙線14公里沿線、坪林區灣潭路口沿線、烏來區烏來、忠治、信賢、福山等地區公墓或納骨塔出入口及要道。

在國道高速公路部分，因國道3號新店、安康交流道及國道5號石碇、坪林交流道將視連假期間交通狀況實施匝道儀控，今天上午7時至12時國道3號新店、安康南下入口匝道及今、明2天上午7時至12時國道5號石碇、坪林交流道南下入口匝道均將實施高乘載管制，警方也在通往國道3號及國道5號交流道沿線各重要路口派遣警力疏導交通。

新店警分局表示，連假期間也將採取遠端監視系統掌握各重要道路及路口交通狀況，若發現道路或路口有塞車或車輛事故，將採取「快速到位」方式派遣員警到達現場疏導交通，請民眾配合警方疏導措施。

(中時)