NBA》韋少單月9次大三元 近49年首人

韋斯布魯克與馬刺中鋒戴德蒙爭搶籃板球。(美聯社)

韋斯布魯克拿大三元簡直像是開外掛！韋少1日拿下32分、15籃板與12助攻，連5戰拿大三元，也是本季第39次，儘管雷霆仍以95比100不敵馬刺，卻是他在3月份第9次大三元，成為近49年首位單月至少9次大三元的球員。

上次單月拿下9次大三元的人，是1968年2月的張伯倫，張伯倫也在1968年3月拿過11次大三元，「大O」奧斯卡羅伯生在1962年1月與2月，也曾單月9次大三元，如今韋斯布魯克追上這些老前輩的成就了。

這也是韋斯布魯克生涯第2次連5場大三元，他的生涯最長紀錄是連7場大三元，同時他距離單季拿下最多大三元紀錄保持人羅伯生，只剩2場差距，在雷霆還剩7場例行賽的當前，韋少不只有機會追平，甚至可能超前。

韋斯布魯克1日也談到跟自己好友哈登競爭年度MVP的感覺，他強調兩名同樣來自洛杉磯貧民區的球員，可以取得如此成就已不容易，更證明來自貧民區的小孩也能成功，韋少相信他們兩人可以刺激更多貧民區小孩更加努力。

「只是我跟哈登平常很少交流，最多就是傳傳簡訊，通常是在生日或隨機，我們讓彼此做好彼此工作，像在今年全明星賽期間，我們有小聚一下子，」韋斯布魯克說，「有時我會去看看哈登的數據，重點是我只想看誰贏了。」

(中時電子報)