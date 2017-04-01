NBA》韋少單月9次大三元 近49年首人
韋斯布魯克拿大三元簡直像是開外掛！韋少1日拿下32分、15籃板與12助攻，連5戰拿大三元，也是本季第39次，儘管雷霆仍以95比100不敵馬刺，卻是他在3月份第9次大三元，成為近49年首位單月至少9次大三元的球員。
上次單月拿下9次大三元的人，是1968年2月的張伯倫，張伯倫也在1968年3月拿過11次大三元，「大O」奧斯卡羅伯生在1962年1月與2月，也曾單月9次大三元，如今韋斯布魯克追上這些老前輩的成就了。
這也是韋斯布魯克生涯第2次連5場大三元，他的生涯最長紀錄是連7場大三元，同時他距離單季拿下最多大三元紀錄保持人羅伯生，只剩2場差距，在雷霆還剩7場例行賽的當前，韋少不只有機會追平，甚至可能超前。
韋斯布魯克1日也談到跟自己好友哈登競爭年度MVP的感覺，他強調兩名同樣來自洛杉磯貧民區的球員，可以取得如此成就已不容易，更證明來自貧民區的小孩也能成功，韋少相信他們兩人可以刺激更多貧民區小孩更加努力。
「只是我跟哈登平常很少交流，最多就是傳傳簡訊，通常是在生日或隨機，我們讓彼此做好彼此工作，像在今年全明星賽期間，我們有小聚一下子，」韋斯布魯克說，「有時我會去看看哈登的數據，重點是我只想看誰贏了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。