PGA》1桿之差 潘政琮休士頓無緣決賽

潘政琮休士頓公開賽1桿差無緣晉級。(美聯社資料照)

下周美國名人賽前哨戰休士頓公開賽，今(1日)天打完第2輪後，取總桿144桿(+0)以內共81位選手晉級決賽，為本季最多人晉級，惟旅美好手潘政琮雖次輪揮出平標準桿72桿，還是以1桿之差的總桿145桿(+1)，無緣闖進最後兩輪決賽。

今年29歲的韓國選手姜成勛，繼首輪65桿之後，次輪再狂飆63桿，前兩輪以一枝獨秀的總桿128桿(-16)位居排頭，領先並列第2的兩位美國選手史瓦福德及亨利6桿之多，如果此戰奪冠，將同時取得下周四晚上登場的美國名人賽參賽門票。

(中時電子報)