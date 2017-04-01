日內瓦發明展 台獲24金5特別獎

2017瑞士日內瓦國際發明展，台灣代表團一共拿下24金、13銀、4銅和5面特別獎。

台灣發明協會上午發出的新聞稿指出，今年日內瓦發明展共有40國、1000餘件作品參展。台灣一共派出43件作品參與日內瓦發明展，包括產業界和學界作品。

其中台北城市科技大學電腦與通訊工程系盧楚壹等人開發的「智慧安全嬰兒推車」，獲得金牌和泰國特別獎。這個推車加裝了壓力感測模組，當有嬰兒在車內時，感測到的重量會自動將車輪鎖住，避免嬰兒車滑動，大人握住握把就能解鎖移動。

台灣發明協會團長陳宗台表示，台灣各界共同著力於創新研發，尤其是產學交流和技術轉移，成效漸漸突顯出來，因此才能在日內瓦發明展中大放異彩，展現台灣的軟實力。1060401

(中央社)