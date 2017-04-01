捍家盟喊揮軍南下 反同志養成教育

同性婚姻合法化風波不斷，捍衛家庭學生聯盟（捍家盟）今天宣布，展開為期4天的「反對不當性平教育」鄉村走倡團，批判課綱是同志教育養成教育。

今天上午5、6名捍家盟成員到教育部前召開記者會，宣布要在春假期間，南下新竹、台中、台南、高雄4縣市，在廟宇、街頭開講。

捍家盟總召施俊宇指稱，「性別平等教育法」規定每學期進行4小時的性平教育，但在了教學現場，卻變調為同志養成、情慾探索等課程，讓年輕學生產生性別混淆、被「誘導」為同志等令人遺憾的後果。

施俊宇主張，「性別平等教育」應該改回「兩性平等教育」，稱「性別」表示不只有男女，有違反現行憲法之虞。

捍家盟副總召張國揚表示，同志運動團體利用性平教育洗腦年輕學生，灌輸錯誤的價值觀，並稱同運的主軸就是及時行樂、肉體歡愉無上限，甚至使用藥物助興。他認為同性戀沒有下一代，就跟古代宦官一樣只求今生今世的滿足，同運的終極目標就是要瓦解正常的婚姻家庭價值觀。

今天記者會上的「家長代表」忻底波拉拿出一張2位生理男性學童在公開場合親嘴的照片，批評同志運動會讓台灣的家庭垮掉，「看到這照片，作父母的難道沒有感覺嗎？」

今天上午捍家盟召開記者會時，立場相左的台灣青年性別平權聯會（青平聯）也有2人在一旁，舉彩虹旗默默表達訴求，雙方被幾位警察隔開。

青平聯成員宋運川表示，性平教育推動多年，但還是有很多人因為性傾向、性特質，在校園中受到歧視，可見台灣的教育還有努力空間，讓多元性別友善的觀念深植下一代的心中。

教育部學務特教司專員謝昌運表示，會持續推動性別平等教育法修法，納入各方意見討論。

至於捍家盟要求改回「兩性」平等教育，謝昌運婉轉地說，「是不是要再走回頭路，還要再斟酌。」1060401

(中央社)