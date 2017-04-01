看準春吶商機 毒梟備551公斤K他命遭逮

國內販毒集團看準即將到來的春吶商機，備妥551公斤的Ｋ他命，準備分裝到現場販售，大撈一筆，刑事局循線在桃園新屋區逮捕嫌犯並取獲毒品。

刑事局調查，21歲劉男等5人為首的販毒集團，鎖定即將舉行的春吶活動，認為毒品需求量大，因此立即準備大量Ｋ他命，要拿到活動現場販售，刑事局接獲線報後，長期跟監蒐證。

刑事局眼見時機成熟，3月31日到場逮人，發現正在搬運分裝載運毒品的嫌犯，趁他們下車不備之際，上前把人壓制在地，當場於車內、民宅角落處查獲以茶葉包裝K他命545包（總計毛重551公斤、純度97％、純質淨重534公斤）、行動電話3支、摻有K他命香菸、及載運、接運毒品的自小客3部等贓證物。1060401

(中央社)