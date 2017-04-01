印度寶萊塢來台拍片 柯P親自招募

台北市長柯文哲出訪印度，不僅推廣台北觀光，也要觀摩產業，他在印度新德里舉行的台北之夜，特別向寶萊塢喊話，希望來台北多多拍片。台北市政府每年將編列100萬美元（約台幣3,300萬）補助拍攝，希望與印度寶萊塢等國際電影團隊深化合作，進一步提升國際合製片的機會。

柯文哲表示，印度人口13億，去年來台旅遊人次僅3.2萬，還有很大開發空間，台北是世上最友善的城市，素食餐廳也非常多，印度人來台北食衣住行絕對沒有問題，也希望寶萊塢（孟買廣受歡迎的電影工業基地）多來台北拍片，北市府將給予最多的支持與協助。

台北市電影委員會總監饒紫娟表示，印度電影年產量大、一年2,000部左右，創造票房收入大約20億美元，不論電影產量、電影票銷售數，都是全球數一數二。以2016年為例，印度總計產出1,827部電影，其中有135部到全球50個國家拍攝，遍及泰國、英國、阿拉伯與美國等地，隨著電影熱也帶動印度人出國旅遊，像是泰國因為印度片來拍攝，隔年印度到泰國旅遊人次大增3倍。

相較下，印度劇組來台北取景拍攝不多，以往有電視電影、MV、旅遊節目等，未來台北市不僅希望寶萊塢多多來台北拍片，更希望台北、寶萊塢深化合作，包括雙方題材、資金、演員等投入，發展國際合製案，尤其看好合製歌舞片、寫實片等。台北市已在研擬國際合拍片計劃，推出優惠補助等方式注資。

台北市文化局局長鍾永豐指出，台北市政府每年將編列100萬美元補助拍攝，推廣與印度寶萊塢等國際劇組的深化合作，提升國際合製片的機會。只要國際導演或製片曾在世界中級以上影展獲獎，來台北拍片，都可透過台北市電影委員會提供協拍服務，如道路管制、場景申請、工作簽證與電影器材運送等，日後電影上映，也會挹注資源協助宣傳。

此外，鍾永豐強調，企業贊助國際劇組拍攝電影，或國際影視工作人員來台工作，北市府也會協助申請減稅，讓每部來台拍攝的跨國電影無後顧之憂，創作出最好的作品。而藉由與世界接軌，台北也能引進國外的資金與技術，提升台灣影視產業的製作能力，達到雙贏。

(工商)