王建民簽教士隊？經紀人回應了

王建民去年在皇家隊重返大聯盟，表現不差。(美聯社資料照)

今天是愚人節，小心假新聞。圖為LINE的王建民假新聞截圖。(翻攝LINE)

今天一大早，應該有不少球迷，在LINE收到這訊息，「MLB快訊：王建民加入教士隊」，還說是天大的好消息降臨。不過王建民臉書粉絲團稍早引述經紀人張嘉元說法，指沒有這件事，完全是一場愚人節的惡作劇。

有網友今早製造假新聞，冒充教士隊隨隊記者「Dennis Lin」的推特帳號PO文寫，「證實教士隊簽下王建民，將在4月7日主場開幕戰先發迎戰巨人隊。」該新聞被台灣媒體《運動視界》引用，該推特也被截圖，指「王建民成功找到新東家，將續戰大聯盟......」，但不久應該是發現此為假新聞，刪除此文，該網頁已變404。

(中時電子報)

媒體引用推特，指王建民重返大聯盟。(翻攝王建民臉書粉絲團)