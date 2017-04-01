張國榮逝世14周年 唐鶴德IG懷念

今天是影星張國榮逝世14周年。張國榮生前的男友唐鶴德凌晨在社群平台Instagram上傳兩人多年前的合照，並留言寫下「夜天花板有這段戲，總關不上心裡的放映機」，懷念畢生摯愛。

人稱「哥哥」的張國榮，2003年4月1日傍晚6時41分從香港中環文華東方酒店縱身一躍，結束了46年的璀璨人生。

唐鶴德1日凌晨在Instagram上傳兩人多年前的合照。照片中兩人身在類似車廂的環境，一坐一站，相互依偎，臉上帶著甜蜜的笑容。

唐鶴德留言寫道「夜天花板有這段戲，總關不上心裡的放映機…」為此，許多粉絲在下方留言緬懷偶像的風采，也祝福唐鶴德一切安好。

14年前張國榮驟然離世，彷彿對家人、摯愛與影迷們開了個無法挽回的「愚人節」玩笑。而唐鶴德當年在喪禮上痛哭失聲的畫面，至今回想起來仍讓人鼻酸。

這14年來，每到4月1日，世界各地的影迷都會前往文華東方酒店獻花悼念一代巨星。唐鶴德則過著深居簡出的生活，唯一公開亮相，就是在「張國榮逝世10年」紀念會上，親手寫下「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。逝水如斯，而不舍晝夜。人生無常，唯獨愛有永恆，讓我們繼續寵愛張國榮」。

此外，唐鶴德自2015年起每到張國榮冥誕或忌日時，都會在Instagram上發文懷念摯愛。他2015年4月1日上傳的便是兩人當年被狗仔拍到，在街上十指交扣的簽手照。他並留言寫下「死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老」。

張國榮逝世以來，唐鶴德守愛10多年，身邊幾乎未出現任何伴侶，直到2016年才傳出有交往對象，也讓影迷們感嘆兩人雋永的感情。1060401

(中央社)