日相安倍心腹：台灣是不可取代的友人
駐日代表處昨晚在駐日代表官邸舉辦以「台灣情、日本心」為主題的台日交流沙龍音樂會，日本內閣官房副長官萩生田光一致詞表示，對日本而言，台灣是重要且不可取代的友人。
這場音樂會由台灣沛思文教基金會籌劃，邀請台灣音樂家葉綠娜、萬禎平、沛思菁濤室內樂團與日本七澤結等4位年輕聲樂家演唱台日經典歌曲，博得讚賞。
駐日代表謝長廷致詞時表示，去年台日互訪人數達619萬人次，創新高紀錄。台日關係至為密切，期望在既有的友好及信賴基礎上，深化台日關係。
被視為日本首相安倍晉三的心腹、內閣官房副長官萩生田致詞時表示，他的選區是東京都八王子市，與高雄市結為姊妹市，對他來說，去台灣就像是去親戚家。
萩生田說，台日1天約有1萬7000人往來，真可謂台日關係邁入新時代。對日本而言，台灣是重要且不可取代的友人、共享同樣價值觀的夥伴，今後一定要持續合作締造和平。期待透過這場音樂會，擴大台日兩國之間的夥伴交流。
聲樂家萬禎平演唱了由前駐日代表許世楷的夫人盧千惠所作詞的台灣新童謠「地球的花園」、「第一粒星」。她表示，能在日本唱出台灣的童謠，倍感榮幸，她正規劃將來到日本學習。
日本參議員中山恭子在音樂會後的交流酒會上致詞說，台日關係是不需任何理由、可以很自然地在一起。世界上再也找不到如此能與心靈相契合的人共處之處。這場音樂會讓她享受了一段美好且奢侈的時光，如獲至寶。
音樂會的貴賓包括日本國會議員、台灣沛思文教基金會企業後援會、國策顧問陳茂仁、前駐日代表許世楷伉儷、日本財經、文化界等共72人，氣氛熱絡。
會後，謝長廷表示音樂會辦得很成功，從音樂的演奏發現台日文化有很多共通處，心靈深處很多都相通。1060401
(中央社)
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