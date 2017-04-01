車多又遇事故 國道北中路段塞車亮紅燈

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清明連假返鄉車潮多，今天上午中部以北國道多路段塞車，國3南下148公里處又有小客車撞護欄事故導致回堵，時速不足40公里，提醒用路人留意。

根據高公局即時路況資訊系統，截止上午11時，國1湖口到新竹、三義到豐原、王田到員林；國3大溪到龍潭、後龍到通霄、草屯到名間都塞車，時速低於40公里，沿途走走停停。

高公局表示，國3南下148公里處回堵原因是有小客車撞護欄，事故導致回堵，其他地區則是返鄉掃墓車流量大，預估午後就會紓解。1060401

(中央社)