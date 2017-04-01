日本清酒怎麼釀 解密高山百年酒造

日本清酒最受台灣人歡迎的就是純米大吟釀。不過，好喝的清酒要具備什麼條件，清酒又是怎麼釀製？造訪高山市知名酒造，讓我們一窺200年清酒廠的秘密。

日本北陸的飛驒高山地區，是著名的清酒產地，因為有好水、好米和好空氣等優良條件，這裡所產的地酒十分受到歡迎，其中位在高山市的（舟公）(土反)酒造已有200年歷史，每年冬季推出的限量「四星純米大吟釀」更是獲得許多獎項。

「四星代表的是空氣、米、水和釀酒人的用心。」酒造社長有巢弘城指著標誌表示，高山擁有得天獨厚的條件，但是最重要的是製酒者在每一個環節的用心，才能釀造香醇的美酒。

實際造訪，推開酒造大門，米香混著酒香撲鼻而來，有巢弘城表示，每年冬天，就是高山釀酒的時節，眼前一個個容量800公斤的大蒸籠，是釀酒的第一步驟，所有的米都得先蒸過，才能進到下一關。

記得電影「你的名字」中出現的口嚼酒嗎？有巢弘城說，蒸米後的下一步是發酵。科學不發達的年代，都是透過納豆、口嚼等方式，不過目前已經都改由黃麴發酵，釀清酒的第二步驟就是將蒸好的米放到麴室當中，加入麴菌。

「一般的酒都是單發酵，但清酒因為得靠黃麴等酵母發酵，因此被稱為並行發酵」。有巢弘城說，加入麴菌的米和水，會被放到桶中發酵幾週甚至幾個月，依照酒的種類而異。

發酵完成的清酒是濁白色，過濾後才是一般人熟知的清澈狀態。最後，還得經過冷藏、儲存才能販賣。而剩餘的酒糟，還可以利用來製成豆腐、面膜、蛋糕等製品。

除了製程，清酒講究的還有「精米步合」，也就是將米磨去米糠，外層，提取米心，而精米度指的是磨掉米的比例，精米度越小代表磨除比例越多、酒的等級就越高。許多受到台灣人喜愛的純米大吟釀比例都是40%左右，酒喝來順口，香氣重。

飛驒高山除了清酒聞名，飛驒牛也是一定要品嘗的美食，同時具備唎酒師資格的有巢弘城建議，飛驒牛的特色是油花分布均勻，牛肉味道重，鐵板烤牛肉，搭配味道濃郁，有辛辣感的酒最適合，至於香氣撲鼻的純米大吟釀，不妨在餐前品嘗，最能喝到香醇原味。1060401

(中央社)