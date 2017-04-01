哭哭 天冷墾丁沙灘比基尼妹絕跡

截至中午11時，南灣沙灘尚未有人潮湧現。（周綾昀攝）

南灣沙灘不見比基尼，反出現穿著羽絨衣的遊客。（周綾昀攝）

因天氣陰冷，沙灘上不見比基尼妹子。（周綾昀攝）

根據中央氣象局資料，恆春今日清晨5時起至11時30分，氣溫落在18至19度之間，且陰雨綿綿直至11時才停歇，陣風也有6至7級，南灣海水浴場預報中午12時天氣則略回溫至22度。

老天爺在連假第1天，也是愚人節當日開了個玩笑，陰冷的天氣，讓南灣沙灘比基尼妹不現身，反而有穿上羽絨外套禦寒的遊客，且人潮稀疏，尚未出現墾丁春天音樂節的氣氛。

(中時)