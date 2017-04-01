金賢重扯謊不認酒駕 監視畫面曝光狠打臉

金賢重退伍後重返演藝圈，又被抓到酒駕。(圖／翻攝自韓網)

監視器畫面曝光，金賢重座車停在車道上不動。(圖／翻攝自韓網)

金賢重酒駕監視器畫面曝光。(影／youtube)

韓星金賢重好不容易洗刷施暴、威脅墮胎等醜聞，退伍後積極重返演藝圈，卻在26日被抓包酒駕，經紀公司事後澄清他應管理員要求，才會喝酒後移車，不過韓媒公布監視器畫面打臉，讓網友失望要他「退出演藝圈」。

金賢重酒駕被捕後，經紀公司出面表示，他是應停車場管理員要求，才會在喝酒後移動車輛，但其實才開不到1公里，就被警方抓到，不過韓媒《Channel A》公布監視器畫面，發現他已開了至少3公里，且是朝他家方向前進，推測應是往回家途中。

而畫面中可見，他把車停在內車道前方，15分鐘內紅綠燈不斷變換，但他都不為所動，後方的車輛只好繞過他離開，其間有23輛車經過，他都沒反應，顯然在車上睡著了，直到警方到場才把他叫醒，網友見他說謊被揭穿，氣得大罵他一錯再錯，要他「退出演藝圈」。

(中時電子報)