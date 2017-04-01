趁店員忙偷手機充電線　出門警報器響起露餡

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蔡女竊取五金百貨行智慧手機充電線，過程都被店內監視器拍下。（孟祥傑翻攝）

新北市24歲蔡姓女子昨天（3月31日）上午11時許，獨自走到永和區福和路某五金百貨行，見店員忙著幫其他客人結帳，順手偷走一旁手機充電線，並刻意到貨架拿10元的餅乾結帳，但走出店門時觸發警報器，被店員追上前詢問時還回嗆：「你們警報器壞了還怪我？」店員立即報警，警方調閱監視器畫面戳破蔡女謊言，訊後依竊盜罪移送法辦。

據了解，員警獲報到場時，蔡女還氣呼呼跟員警抱怨說：「明明就是店家警報器出問題，還誣賴我是小偷！」當員警表示要調閱店內監視器時，蔡女開始支吾其詞，看到監視器清楚拍下她行竊過程，當場啞口無言，警方依現行犯逮捕帶回派出所訊問。

蔡女向警方表示，因長期沒工作也沒生活費，加上手機充電線損壞，才會下手行竊，警方訊後依法送辦。

(中時)