背傷未癒 伍茲宣布不打名人賽

因背傷來不及準備出賽，伍茲宣布缺席美國名人賽。(美聯社資料照)

前球王伍茲今(1日)天在他個人網站宣布，將連續兩年缺席6日登場的年度4大賽首戰美國名人賽。

他在網站上：「很不幸，我不能參加今年美國名人賽，為了能夠出賽，我已經作了最大的努力，可是我的背傷，讓我沒有足夠時間準備這場大賽。」。

伍茲生涯累計贏得14座大賽冠軍，包括4場美國名人賽，其中1997年在這場大賽贏得生涯第1座大賽冠軍，但自從2008年在美國公開賽第14場大賽之後，因傷纏身自此無緣大賽桂冠，美國名人賽則是他近4年第3次缺席。

他失望的表示，今年美國名人賽是他1997年奪冠的20周年，沒能參賽非常失望。目前還沒有確定何時復出，但會努力作復健，希望可以儘快回到球場。

(中時電子報)