疑喝酒起糾紛 北市男子雙腿中槍

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台北市林森北路409號前一名段姓男子，今早朝剛上計程車的盧男開兩槍，導致雙腿中彈，幸無生命危險，段男案發後自行投案，他供稱因喝酒起糾紛懷恨在心，詳細案情仍待警方釐清。

台北市警局中山分局調查，28歲段姓男子先搭乘計程車至案發地點附近，等到今天早上9時22歲盧姓被害人喝完酒，準備搭另一台計程車離開時，立即持改造手槍上前開兩槍，擊中左腳小腿及右腳膝蓋，隨即逃逸。

警方調閱監視器畫面，鎖定嫌犯身分，段男自知難逃，自行到警局投案，他向警方初步供稱，之前與被害人在喝酒時起紛爭，才憤而持槍射擊；警方目前還在訊問中，將進一步釐清案情，並追查槍枝來源。1060401

(中央社)