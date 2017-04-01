百人企業未設哺乳室 立委提案可處30萬

國民黨立委盧秀燕表示，性別工作平等法在105年已修正，規定企業達百人以上規模，需設置哺乳室，但卻沒有強制力。因此再提修法新增罰則，違者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

盧秀燕在提案說明指出，近20年來女性勞動人口升幅近50%，卻因產後需要照顧孩子，難以回歸職場，但近年有越來越多女性希望產後能回到職場，為家庭盡心力。為健全職場友善環境，使女性產後能順利回到職場，性別平法在105年5月曾修法，規定企業達百人以上須設置哺（集）乳室及托兒設施。

她說，至今已推廣一段時間，卻只能依靠行政機關規勸，而沒有強制力來處罰未依規定設置哺（集）乳室及托兒設施的企業。盧秀燕認為，良好的哺（集）乳室及托兒設施更能增加生育率，因此為督促企業加速完善哺乳及托兒設施，以提供女性產後的良好工作環境，才提修法增加罰則。

草案明訂，若雇主未依規定設置哺（集）乳室及托兒設施，可處5萬元以上30萬元以下罰鍰。主管機關應公布其姓名或名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，還可以按次處罰。1060401

(中央社)