鶯歌國中職業試探 不只看美好一面

文創教育專題8-2「不是戴個帽子，就是師傅，還要能忍受高溫。」作為新北市職業試探中心的鶯歌國中，深信真正的職業試探，不能只提供美好的一面，而要讓孩子體驗真實的世界。

位於「陶瓷之都」新北市鶯歌區核心、老街旁的鶯歌國中，6成以上的學生，家庭背景都能和陶藝沾上邊，他們不是有個陶藝家父母，就是親戚經營窯場。對他們來說，「文化創意」雖然是近年才出現的名詞，卻早已是家裡數代經營的事業核心。

由於獨特的地理環境，讓鶯歌國中成為新北市職業試探暨體驗教育中心之一，陶藝和烘焙是學校最大的賣點，兩者的核心，便是校園內紅磚砌成的「鶯中進來窯」。

鶯歌國中校長張俊峰談起「鶯中進來窯」，總是特別驕傲。為了打造這個古味十足的傳統柴窯，學校不惜三催四請，請出70多歲的耆老林進來打造。該窯真的可以拿來燒製陶瓷，但目前主要拿來讓學生做窯烤麵包和披薩。

張俊峰解釋，陶瓷需用釉料，柴窯一旦拿來燒陶瓷，就不能再拿來燒食物了。不過校內還是有一整套完整的陶藝設備，從練土、生胚、配釉到燒成，都可在校內完成，只是使用的是電窯，但這也和目前職場的狀況一致。

鶯歌國中規定7年級，每週都要有一節陶藝課，學生如果玩出興趣，還可參加技藝性社團、甚至是技藝教育班，寒暑假學校還舉辦營隊，讓鄰近地區的國中、國小學生，也能一同體驗陶瓷製作。由於課程份量實在太多，學校有一位美術老師，專門教陶藝。

「寒暑假活動，總是一上網就秒殺。」新北市學生、家長對職業試探活動的積極和熱情，讓張俊峰感到無比驕傲。他認為社會氛圍已經逐漸改變，不再是「唯有讀書高」，從麵包師傅吳寶春等典範，民眾漸漸瞭解擁有「一技之長」，也是可以出頭天。

除了鶯歌國中，新北市近年選出許多學校，設置職業試探和體驗中心，都和周遭社區產業密切結合。例如鄰近台灣藝術大學的板橋區大觀國中，負責藝術職群；淡水區正德國中，則是結合周遭汽車工廠資源，開辦工業類課程。

鶯歌國中校長張俊峰表示，不管是文創、藝術還是烹飪，職業試探都必須從小做起，最好國小5、6年級就開始接觸。過去學校介紹各行各業時，只能紙上談兵，但現在孩子則能直接走進情境教室中，並且親自動手操作獲得成就感，進而確定自己的興趣和志向。

張俊峰說，職業試探不能只告訴提供美好的一面，而是盡量傳遞真實的職場環境。以陶藝為例，必須忍受窯場的高溫，以及顧窯3天2夜幾乎無法安穩睡眠的辛勞。

除了一身好技藝，現在的文創產業，包括鶯歌地區的陶瓷工作室，師傅往往都還需具備良好的行銷、說故事能力。鶯歌國中輔導主任馮麗慧說，學校也很努力在挖掘有這方面潛力的孩子，讓年輕一代在職業試探中，有更多「肯定自己」的機會，未來再進入高中職、大學深造，也更能知道自己需要什麼。

如今，鶯歌國中除了設備齊全的陶藝教室，也有校長口中可拍偶像劇、全套廚房設備的烘焙教室。但校方並不以此滿足，正尋求家長的資源，打造專門的金工教室。誰知道這些技巧生澀的孩子中，未來不會出現一個藝術大師呢。1060401

(中央社)